Tramp obrisao snimak na kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni

NIN pre 9 minuta  |  Bernd Debusman Mlađi - BBC
Tramp obrisao snimak na kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni

Američki predsednik Donald Tramp objavio je, pa uklonio snimak sa njegovim nalozima na društvenim mrežama, u kojem su bivši predsednik Barak Obama i njegova supruga Mišel bili prikazani kao primati.

U pozadini je išla pesma The Lion Sleeps Tonight, a na kraju videa koji traje 62 sekunde iznesena je tvrdnja o navodnoj krađi predsedničkih izbora 2020. Republikanski senator Tim Skot, koji ima afroameričko poreklo, pozvao je Trampa da ukloni sadržaj, koji je opisao kao "stvar iz Bele kuće koja je dosad najviše rasistička". Iz Bele kuće su se u početku branili tvrdnjom da je to "mim video sa interneta" i poručili su kritičarima da "prestanu da podstiču lažno
InternetBarak ObamaPredsednički izboriLionBela kućaObamaIzboriDonald Tramp

