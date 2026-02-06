Poreska uprava upozorava građane na prevare putem mejla

Nova ekonomija pre 1 sat
Poreska uprava upozorava građane na prevare putem mejla

Poreska uprava Srbije danas je ponovo upozorila građane na pokušaje zloupotrebe elektronske pošte, pri čemu se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Poreska uprava.

Takve poruke najčešće sadrže navodna obaveštenja u vezi sa povraćajem poreza, plaćanja poreza, kamata, sporednih poreskih davanja ili drugih obaveza iz nadležnosti Poreske uprave, uz poziv da se otvori prilog ili postupi po datim instrukcijama. Zbog toga iz Poreske apeluju na građane da budu obazrivi, te da ne otvaraju priloge, ne prate linkove i ne dostavljaju lične ili finansijske podatke iz sumnjivih mejlova. Podsećaju da se zvanična elektronska komunikacija
