Košarkaši Fenerbahčea nadigrali Pariz

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su u gostima Pariz rezultatom 92:90 u meču 27. kola Evrolige. Najefikasniji u ekipi Fenerbahčea bio je Tarik Biberović sa 19 poena. Tejlen Horton-Taker je postigao 15, a Vejd Boldvin je ubacio 14 poena. U redovima Pariza istakao se Nadir Hifi sa 23 poena, dok je Džered Roden zabeležio 16. Fenerbahče je vodeći na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i sedam poraza, dok je Pariz na 18. mestu sa učinkom 8-18. U sledećem kolu, Fenerbahče će