Lavrov optužio Zelenskog za pokušaj atentata na ruskog generala

Lavrov optužio Kijev za novu provokaciju

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da pokušaj atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, visokog oficira Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, pokazuje spremnost Kijeva da se upušta u provokacije sa ciljem ometanja pregovora o rešavanju sukoba. Kako je Lavrov rekao za TASS, on ne želi da iznosi prognoze o daljem razvoju situacije, naglasivši da je to stvar odluke državnog rukovodstva Rusije. „Neću davati nikakve