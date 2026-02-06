Smanjenje tenzija između SAD i Irana uticalo na cene nafte

Pregovori između Vašingtona i Teherana u vezi sa iranskim nuklearnim programom u Omanu smanjili su strahove

Cene nafte danas su blago porasle, pre svega zbog smanjenja tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Tako se cena nafte Brent kretala na oko 68 dolara po barelu, a američka sirova nafta VTI (West Texas Intermediate) na oko 63,7 odsto, preneo je Trejding ekonomiks. Pregovori između Vašingtona i Teherana u vezi sa iranskim nuklearnim programom u Omanu, koje su iranski zvaničnici opisali kao dobar početak sa planovima za nastavak razgovora, smanjili su