Vaterpolisti Radničkog pobedili Jadran iz Herceg Novog

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Andrija Prlainović

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su večeras u gostima Jadran iz Herceg Novog rezultatom 21:13 (4:4, 7:4, 6:1, 4:4) u meču devetog kola Regionalne lige. Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Andrija Prlainović sa pet golova, dok su Strahinja Rašović, Nikola Murišić i Angelos Vlahopulos postigli po tri. U redovima Jadrana istakao se Srđan Janović sa četiri pogotka, a Danil Merkulov je dao tri. Radnički je vodeći na tabeli Regionalne lige sa 22 boda, dok
