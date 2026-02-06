Novinar Vuk Cvijić: Nastavak kartelizacije policije

Radio 021 pre 29 minuta  |  Beta
Novinar Vuk Cvijić: Nastavak kartelizacije policije

Novinar nedeljnika Radar Vuk Cvijić izjavio je da smena inspektora koji su otkrili i zaplenili pet tona sušene marihuane u selu Konjuh kod Kruševca predstavlja nastavak kartelizacije policije.

Cvijić je agenciji Beta kazao da su smenjeni Rade Popović i Nikola Đoković iz Službe za suzbijanje narkomanije i krijumčarenje narkotika bili policajci koji nisu sarađivali s kartelom. "Popović i Đoković su se borili protiv narko-kartela i zbog toga su smenjeni. Oni su ovoj vlasti problem jer su izvršili naloge Tužilaštva za organizovani kriminal. Da je ovo normalna zemlja, njih dvojica bi bili nagrađeni, a ne smenjeni. Međutim, u Srbiji reč narko-kartela povezanog
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vuk Cvijić: Smena inspektora koji su zaplenili marihuanu - nastavak kartelizacije policije

Vuk Cvijić: Smena inspektora koji su zaplenili marihuanu - nastavak kartelizacije policije

N1 Info pre 19 minuta
Vuk Cvijić: Vlastima smetaju policajci koji se bore protiv trgovine drogom

Vuk Cvijić: Vlastima smetaju policajci koji se bore protiv trgovine drogom

Beta pre 59 minuta
Narkobiznis kod Kruševca: VJT sve zasluge za rekordnu zaplenu marihuane pripisuje sebi

Narkobiznis kod Kruševca: VJT sve zasluge za rekordnu zaplenu marihuane pripisuje sebi

Vreme pre 54 minuta
Vuk Cvijić: Vlastima smetaju policajci koji se bore protiv trgovine drogom

Vuk Cvijić: Vlastima smetaju policajci koji se bore protiv trgovine drogom

Radio sto plus pre 54 minuta
SRCE: Dačić da javno objasni poteze u vezi sa zaplenom marihuane u istočnoj Srbiji

SRCE: Dačić da javno objasni poteze u vezi sa zaplenom marihuane u istočnoj Srbiji

Glas Šumadije pre 2 sata
Novi sukob VJT u Beogradu i TOK: Preuzimaju zasluge za 5 tona marihuane kod Kruševca, ali ne kažu zašto nisu izveli zaplenu i…

Novi sukob VJT u Beogradu i TOK: Preuzimaju zasluge za 5 tona marihuane kod Kruševca, ali ne kažu zašto nisu izveli zaplenu i hapšenja

Nedeljnik pre 2 sata
VJT: Zaplena pet tona kanabisa kod Kruševca nastavak istrage od prošle godine

VJT: Zaplena pet tona kanabisa kod Kruševca nastavak istrage od prošle godine

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaOrganizovani kriminalTužilaštvoKruševac

Politika, najnovije vesti »

VST 13. februara odlučuje o izboru novih tužilaca za organizovani kriminal, sedam dana kasnije i o svim upućenim tužiocima

VST 13. februara odlučuje o izboru novih tužilaca za organizovani kriminal, sedam dana kasnije i o svim upućenim tužiocima

Insajder pre 4 minuta
Švarm: Kriza u pravosuđu se ne može tako lako ugasiti, vlast više nema šta da ponudi

Švarm: Kriza u pravosuđu se ne može tako lako ugasiti, vlast više nema šta da ponudi

N1 Info pre 9 minuta
Vuk Cvijić: Smena inspektora koji su zaplenili marihuanu - nastavak kartelizacije policije

Vuk Cvijić: Smena inspektora koji su zaplenili marihuanu - nastavak kartelizacije policije

N1 Info pre 19 minuta
Aleksić (NPS) traži hitnu reakciju Vlade i međunarodne zajednice zbog Zakona o strancima na Kosovu

Aleksić (NPS) traži hitnu reakciju Vlade i međunarodne zajednice zbog Zakona o strancima na Kosovu

Beta pre 19 minuta
Vujić sa zvaničnikom Evropske komisije: "Dogovoreno da se od ponedeljka prati primena pravosudnih zakona"

Vujić sa zvaničnikom Evropske komisije: "Dogovoreno da se od ponedeljka prati primena pravosudnih zakona"

Blic pre 4 minuta