Bliži se ceremonija otvaranja 25. Olimpijskih zimskih igara u Milanu i Kortini (RTS 2, 20.00)

Ceremonijom na stadionu "San Siro" u Milanu biće započeto 25. izdanje Olimpijskih zimskih igara. Osim Milana, takmičenja će biti organizovana i u Kortini d'Ampeco. Na Igrama će učestvovati 2.871 sportista iz 92 nacionalna olimpijska komiteta, a Srbiju će predstavljati Aleksa Tomović u alpskom skijanju, kao i Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju.

Milan i Kortina nisu jedini domaćini Livinjo i Predaco, poput Milana i Kortine, prostori su sa izraženim identitetima, različitim pejzažima i sportskim disciplinama, koji učestvuju u ceremoniji zadržavajući svoje posebnosti, ali deleći zajednički vizuelni jezik. U njima će takođe biti održana određena takmičenja, čime će se uticaj ovih Igara dodatno proširiti po severnoj Italiji. I u ovim područjima krug se pojavljuje kao prepoznatljiv element scenografije –