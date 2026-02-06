Bliži se ceremonija otvaranja 25. Olimpijskih zimskih igara u Milanu i Kortini (RTS 2, 20.00)

RTS pre 20 minuta
Bliži se ceremonija otvaranja 25. Olimpijskih zimskih igara u Milanu i Kortini (RTS 2, 20.00)

Ceremonijom na stadionu "San Siro" u Milanu biće započeto 25. izdanje Olimpijskih zimskih igara. Osim Milana, takmičenja će biti organizovana i u Kortini d'Ampeco. Na Igrama će učestvovati 2.871 sportista iz 92 nacionalna olimpijska komiteta, a Srbiju će predstavljati Aleksa Tomović u alpskom skijanju, kao i Anja Ilić i Miloš Milosavljević u nordijskom skijanju.

Milan i Kortina nisu jedini domaćini Livinjo i Predaco, poput Milana i Kortine, prostori su sa izraženim identitetima, različitim pejzažima i sportskim disciplinama, koji učestvuju u ceremoniji zadržavajući svoje posebnosti, ali deleći zajednički vizuelni jezik. U njima će takođe biti održana određena takmičenja, čime će se uticaj ovih Igara dodatno proširiti po severnoj Italiji. I u ovim područjima krug se pojavljuje kao prepoznatljiv element scenografije –
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Đoković se oglasio pred ZOI FOTO

Đoković se oglasio pred ZOI FOTO

B92 pre 1 sat
Najveća prevara u istoriji našeg sporta! Andreja Zlatobrdić je trebao da osvoji zlato na Olimpijskim igrama! Ali on nikada…

Najveća prevara u istoriji našeg sporta! Andreja Zlatobrdić je trebao da osvoji zlato na Olimpijskim igrama! Ali on nikada nije postojao!

Kurir pre 2 sata
Novak Đoković poslao kratku i jasnu poruku najboljoj skijašici na svetu

Novak Đoković poslao kratku i jasnu poruku najboljoj skijašici na svetu

Telegraf pre 1 sat
ZOI 2026: Srba manje od Albanaca, na nivou Kosova i Haitija

ZOI 2026: Srba manje od Albanaca, na nivou Kosova i Haitija

Sport klub pre 3 sata
Luksuzna brvnara za holivudsku zvezdu: Tom Kruz u Belunskim Dolomitima tokom ZOI

Luksuzna brvnara za holivudsku zvezdu: Tom Kruz u Belunskim Dolomitima tokom ZOI

Večernje novosti pre 3 sata
Počinju 25. Olimpijske zimske igre – Srbija sa tri predstavnika u Milanu i Kortini (RTS 2, 20.00)

Počinju 25. Olimpijske zimske igre – Srbija sa tri predstavnika u Milanu i Kortini (RTS 2, 20.00)

RTS pre 4 sati
Miloš Milosavljević i Anja Ilić nosiće zastavu Srbije na otvaranju ZOI 2026

Miloš Milosavljević i Anja Ilić nosiće zastavu Srbije na otvaranju ZOI 2026

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSItalija

Društvo, najnovije vesti »

Odronka i Sveti Sava

Odronka i Sveti Sava

Danas pre 50 minuta
Geološka zagonetka: Zašto ova reka deluje kao da teče uzbrdo?

Geološka zagonetka: Zašto ova reka deluje kao da teče uzbrdo?

Danas pre 55 minuta
Saslušan osumnjičeni da je bacio bombu u dvorište Zdravka Čolića

Saslušan osumnjičeni da je bacio bombu u dvorište Zdravka Čolića

Danas pre 35 minuta
Ako svi ne ustanemo, lojalisti preuzimaju pravosuđe

Ako svi ne ustanemo, lojalisti preuzimaju pravosuđe

Danas pre 1 sat
Na čelu Policijske brigade dosadašnji zamenik komandanta Dragan Selaković

Na čelu Policijske brigade dosadašnji zamenik komandanta Dragan Selaković

Danas pre 1 sat