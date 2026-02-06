Vučić: Plan razvoja Srbije do 2035. biće objavljen oko 1. marta; brine me vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba

RTS pre 1 sat
Vučić: Plan razvoja Srbije do 2035. biće objavljen oko 1. marta; brine me vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju rekonstruisane Gimnazije Mladenovac. Poručio je da je najvažnije za taj kraj dovođenje investitora i izgradnja auto-puta od Malog Požarevca do Mladenovca. Predsednik je najavio posete Ankari, Minhenu, Nju Delhiju.

Izveštaj Zorana Slepčevića Vučić: Selaković nema za šta da bude kriv, slučaj pravljen da bi optužili mene Predsednik Vučić izjavio je da je slučaj "Generalštab", u kojem je optužen i ministar kulture Nikola Selaković, pravljen kako bi optužili lično njega i dodao da Selaković niti je kriv, niti ima za šta da bude kriv, jer se, kako je istakao, radi o velikoj ideji u razvojnom smislu za Beograd. Vučić je odgovarajući na pitanja novinara, rekao da niko ne zna za šta
