Orban: Mađarska je jedini evropski saveznik SAD po pitanju mira

BUDIMPEŠTA - Mađarska je jedini evropski saveznik Sjedinjenih Američkih Država kada je reč o očuvanju mira u regionu, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.

Orban je u redovnom nedeljnom intervjuu za javni radio Košut rekao da je tokom prethodnih izbora američka administracija "levičara" podržavala opoziciju u Mađarskoj, ali da se situacija od tada promenila, preneo je MTI. "Dobro smo sarađivali tokom prvog mandata (predsednika SAD Donalda Trampa). Naša filozofija je da je suština spoljne politike okupljanje prijatelja. Bili smo uspešni u Americi jer postoji veliko međunarodno pitanje - rat u Evropi, rat između