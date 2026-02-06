AMSS: Kamioni na prelazu Batrovci se zadržavaju tri sata a na Horgošu oko dva sata

AMSS: Kamioni na prelazu Batrovci se zadržavaju tri sata a na Horgošu oko dva sata

Kamioni na prelazu Batrovci zadržavaju se tri sata a na prelazu Horgoš oko dva sata, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Zbog jakih udara vetra vozačima se savetuje dodatni oprez i smanjenje brzine. Van košavskog područja uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali magla mestimično može usporavati saobraćaj. Svi prilazi Staroj planini, Goču, Tari i Zlatiboru su prohodni. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
