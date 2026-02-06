Velika akcija policije u Beogradu: Zaplenjeno 80 kilograma marihuane, uhapšene četiri osobe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, sproveli su uspešnu akciju u kojoj je zaplenjeno 80 kilograma marihuane.

Zbog sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, policija je uhapsila B. P. (2003), N. M. (1994) i S. B. (1998) iz okoline Beograda, kao i S. S. (1999) iz Ljubovije. Prilikom pretresa automobila na području Beograda, inspektori su, pored velike količine marihuane, pronašli i manju količinu kokaina, kao i novac za koji se osnovano sumnja da je stečen prodajom narkotika. Svim osumnjičenim licima određeno je