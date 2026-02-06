(VIDEO) Zvezda imala tri šuta za pobedu, nijedan nije ušao!

Crvena Zvezda je u dramatičnom finišu poražena od Makabija i prekinula seriju od pet pobeda u Evroligi.

Kada je Makabi poveo 83:76, bili su crveno-beli u teškoj situaciji, ali uspevaju da se vrate i serijom 6:0 stignu do pola koša zaostatka. Džordan Nvora na 82:83 ne uspeva da pogodi trojku, Sorkin je fauliran na 13 sekundi pre kraja, ali je promašio oba slobodna bacanja. Zvezda stiže do lopte, ali u poslednjem napadu ne uspeva da postigne koš ni iz tri pokušaja…