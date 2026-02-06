Krkobabić: "Mladi, spremajte papire, od sada milion i po dinara za kuću na selu"

Krkobabić: "Mladi, spremajte papire, od sada milion i po dinara za kuću na selu"

"Ne stajemo i ne odustajemo - misija oživljavanja sela Srbije se nastavlja.

Sjajne vesti za mlade – iznos bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom se povećava i sada iznosi milion i po dinara! Nastavljamo i sa Programom obnove Seoskih domova kulture koji ponovo postaju mesta okupljanja mladih i starih, svih onih koji u selu vide svoju budućnost. Selo mora da ima život, sadržaj i perspektivu", rekao je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, nakon što je Vlada Republike Srbije danas donela dve uredbe kojima su usvojeni
