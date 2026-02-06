Krvava porodična drama kod Golupca: Posle kraće svađe usmrtio rođenog brata, detalji zločina lede krv u žilama

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu lišili su slobode R.

A. (73) iz okoline Golupca, zbog sumnje da јe počinio krivično delo ubistvo. Tragediјa se dogodila u porodičnoј kući, a žrtva јe osumnjičenov rođeni brat. Prema navodima policiјe, sumnja se da јe R. A. u sredu, 4. februara, nakon kraće verbalne rasprave, fizički nasrnuo na svog sedamdesetčetvorogodišnjeg brata. Osumnjičeni јe nesrećnom čoveku naјpre zadao više udaraca rukama u predelu glave, a potom јe nastavio napad koristeći tupi predmet. Od težine zadobiјenih