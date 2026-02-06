Krvava porodična drama kod Golupca: Posle kraće svađe usmrtio rođenog brata, detalji zločina lede krv u žilama

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Krvava porodična drama kod Golupca: Posle kraće svađe usmrtio rođenog brata, detalji zločina lede krv u žilama

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu lišili su slobode R.

A. (73) iz okoline Golupca, zbog sumnje da јe počinio krivično delo ubistvo. Tragediјa se dogodila u porodičnoј kući, a žrtva јe osumnjičenov rođeni brat. Prema navodima policiјe, sumnja se da јe R. A. u sredu, 4. februara, nakon kraće verbalne rasprave, fizički nasrnuo na svog sedamdesetčetvorogodišnjeg brata. Osumnjičeni јe nesrećnom čoveku naјpre zadao više udaraca rukama u predelu glave, a potom јe nastavio napad koristeći tupi predmet. Od težine zadobiјenih
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Požarevačka policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo brata

Požarevačka policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo brata

NIN pre 1 sat
Muškarac (74) nasmrt pretučen: Užas u Golupcu, uhapšen brat žrtve

Muškarac (74) nasmrt pretučen: Užas u Golupcu, uhapšen brat žrtve

Mondo pre 48 minuta
Užas kod Požarevca: Muškarac nakon svađe nasmrt pretukao brata!

Užas kod Požarevca: Muškarac nakon svađe nasmrt pretukao brata!

Blic pre 2 sata
Golubac: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo brata

Golubac: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo brata

RTS pre 2 sata
Ubistvo nakon svađe u porodičnoj kući u Požarevcu: Muškarac (72) ubio brata

Ubistvo nakon svađe u porodičnoj kući u Požarevcu: Muškarac (72) ubio brata

Newsmax Balkans pre 2 sata
Krvavi dan! Muškarac ubio rođenog brata kod golupca: Posvađali se, pa počeo da ga mlati do smrti: Horor detalji zločina

Krvavi dan! Muškarac ubio rođenog brata kod golupca: Posvađali se, pa počeo da ga mlati do smrti: Horor detalji zločina

Kurir pre 2 sata
Još jedna akcija policije Uhapšene 4 osobe iz Beograda i Novog Sada: Pretresom automobila pronađen novac i više od 80…

Još jedna akcija policije Uhapšene 4 osobe iz Beograda i Novog Sada: Pretresom automobila pronađen novac i više od 80 kilograma droge

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PožarevacMinistarstvo unutrašnjih poslovaGolubacUbistvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Juhas: Dobrovoljna vatrogasna društva simbol zajedništva i solidarnosti

Juhas: Dobrovoljna vatrogasna društva simbol zajedništva i solidarnosti

RTV pre 18 minuta
Besplatna obuka roditelja za pružanje prve pomoći deci

Besplatna obuka roditelja za pružanje prve pomoći deci

NoviSad.com pre 1 sat
Izbila dva požara na gradskim autobusima u razmaku od nekoliko minuta: Gorele kočnice, vatrogasci intervenisali (video)

Izbila dva požara na gradskim autobusima u razmaku od nekoliko minuta: Gorele kočnice, vatrogasci intervenisali (video)

Blic pre 1 sat
Požarevačka policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo brata

Požarevačka policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo brata

NIN pre 1 sat
Novi sudar u Temerinskoj ulici: Kamion i automobil imali kontakt, stvaraju se gužve

Novi sudar u Temerinskoj ulici: Kamion i automobil imali kontakt, stvaraju se gužve

Dnevnik pre 38 minuta