Narodna banka Srbije objavila obaveštenje za menjačnice u Srbiji: Rok je 15 dana
Narodna banka Srbije (NBS) produžila je danas važenje mere donete u decembru 2025. godine, kojom se obezbeđuje povećana dostupnost efektivnog stranog novca ovlašćenim menjačima i javnom poštanskom operatoru, pri čemu je skraćen rok u kome su navedeni menjači obavezni da vrate efektivu banci koja im je prodala tu efektivu, sa 30 dana na 15 dana, saopštila je NBS Mera je produžena imajući u vidu da je dala očekivane efekte i doprinela očuvanju stabilnosti menjačkog
