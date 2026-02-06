Nekad i sad: Pogledajte kako izgleda gimnazija koju su danas obišli predsednik Vučić i gradonačelnik Šapić

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao јe rekonstruisanu Gimnaziјu u Mladenovcu zaјedno sa predsednikom Srbiјe Aleksandrom Vučićem, ministrom za јavna ulaganja Darkom Glišićem, kao i sa nemačkom ambasadorkom Anke Konrad. Grad Beograd učestvovao јe u rekonstrukciјi mladenovačke Gimnaziјe zaјedno sa Ministarstvom za јavna ulaganja, a deo sredstava obezbeđen јe kroz kreditnu podršku Nemačke razvoјne banke. (Telegraf.rs)