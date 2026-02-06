Nekad i sad: Pogledajte kako izgleda gimnazija koju su danas obišli predsednik Vučić i gradonačelnik Šapić

Telegraf pre 59 minuta  |  Telegraf.rs
Nekad i sad: Pogledajte kako izgleda gimnazija koju su danas obišli predsednik Vučić i gradonačelnik Šapić
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao јe rekonstruisanu Gimnaziјu u Mladenovcu zaјedno sa predsednikom Srbiјe Aleksandrom Vučićem, ministrom za јavna ulaganja Darkom Glišićem, kao i sa nemačkom ambasadorkom Anke Konrad. Grad Beograd učestvovao јe u rekonstrukciјi mladenovačke Gimnaziјe zaјedno sa Ministarstvom za јavna ulaganja, a deo sredstava obezbeđen јe kroz kreditnu podršku Nemačke razvoјne banke. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vučić kaže da ćemo za pet meseci proizvoditi robote u ljudskom obliku: Šapićeva reakcija sve govori (video)

Vučić kaže da ćemo za pet meseci proizvoditi robote u ljudskom obliku: Šapićeva reakcija sve govori (video)

Pravda pre 14 minuta
Vučić opet najavljuje saobraćajnicu Vodž Karađorđe kao autoput i trasu do Bora

Vučić opet najavljuje saobraćajnicu Vodž Karađorđe kao autoput i trasu do Bora

Glas Zaječara pre 1 sat
Vučić na otvaranju rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac": Uložili smo u školu 3 miliona evra, brinemo o ljudima i deci

Vučić na otvaranju rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac": Uložili smo u školu 3 miliona evra, brinemo o ljudima i deci

Euronews pre 2 sata
Otvorena rekonstruisana Gimnazija u Mladenovcu

Otvorena rekonstruisana Gimnazija u Mladenovcu

Beta pre 3 sata
Vučić o slučaju Generalštab: Selaković nije ni za šta kriv, bila je najplemenitija namera

Vučić o slučaju Generalštab: Selaković nije ni za šta kriv, bila je najplemenitija namera

Danas pre 3 sata
Vučić: Plan razvoja Srbije do 2035. biće objavljen oko 1. marta; brine me vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba

Vučić: Plan razvoja Srbije do 2035. biće objavljen oko 1. marta; brine me vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba

RTS pre 2 sata
"Pravili su taj slučaj želeći da optuže mene" Vučić o Generalštabu: "Za šta je Nikola Selaković optužen, niko pojma nema"…

"Pravili su taj slučaj želeći da optuže mene" Vučić o Generalštabu: "Za šta je Nikola Selaković optužen, niko pojma nema" (video)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićAleksandar ŠapićGradonačelnik BeogradaNemačkaMladenovacgrad beogradDarko Glišićanke konrad

Društvo, najnovije vesti »

Neuspeh u obezbeđivanju pravde za ubistvo Slavka Ćuruvije predstavlja katastrofalan poraz države

Neuspeh u obezbeđivanju pravde za ubistvo Slavka Ćuruvije predstavlja katastrofalan poraz države

Cenzolovka pre 15 minuta
Vlada donela odluke o merama zaštite Crkve Svetog Ahilija i 3 arheološka nalazišta

Vlada donela odluke o merama zaštite Crkve Svetog Ahilija i 3 arheološka nalazišta

RTV pre 5 minuta
Počinju 25. Olimpijske zimske igre – Srbija sa tri predstavnika u Milanu i Kortini (RTS 2, 20.00)

Počinju 25. Olimpijske zimske igre – Srbija sa tri predstavnika u Milanu i Kortini (RTS 2, 20.00)

RTS pre 4 minuta
Kad počinje sretenjski raspust i zašto ga neće imati svi đaci?

Kad počinje sretenjski raspust i zašto ga neće imati svi đaci?

Glas Zaječara pre 14 minuta
Radnici "Koksare" uputili postavili ultimatum nadležnima: Zahtevaju garancije za bezbedno gašenje koksne baterije

Radnici "Koksare" uputili postavili ultimatum nadležnima: Zahtevaju garancije za bezbedno gašenje koksne baterije

Blic pre 20 minuta