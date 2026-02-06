Otac Milice Todorović nije komentarisao oca svog unučeta: Pred ćerkin porođaj ovako govorio: "Narod to zanima"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Otac Milice Todorović nije komentarisao oca svog unučeta: Pred ćerkin porođaj ovako govorio: "Narod to zanima"

U domaćim medijima je kao bomba odjeknula vest da je otac deteta Milice Todorović, kojeg je krila od javnosti, oženjen.

U međuvremenu se oglasila njegova supruga koja je iznela niz šokantnih detalja otkrivši da ona i njeno dvoje dece preživljavaju pakao. Tokom trudnoće, pevačica nije govorila o tome niti se bilo koji član njene porodice o tome oglašavao. Malo pred Miličin porođaj njen otac je komentarisao lepu vest da očekuju unuče, ali o ocu deteta reč nije rekao: - Milica je super, čujemo se stalno, ali sada ređe dolazi. To je normalno, odmara i sve protiče u najboljem redu. Ona
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Skandal trese porodicu Todorović! Miličin otac odbio da govori o ocu deteta: „Narod to zanima“

Skandal trese porodicu Todorović! Miličin otac odbio da govori o ocu deteta: „Narod to zanima“

Kurir pre 52 minuta
Otac Milice Todorović ne želi da komentariše navodno oženjenog partnera ćerke: Samo jedno poručio nakon skandala

Otac Milice Todorović ne želi da komentariše navodno oženjenog partnera ćerke: Samo jedno poručio nakon skandala

Mondo pre 27 minuta
"Moj sin i ja pijemo lekove za smirenje" Žena oca deteta Milice Todorović o paklu koji prolazi: "Pričale smo u njenom stanu…

"Moj sin i ja pijemo lekove za smirenje" Žena oca deteta Milice Todorović o paklu koji prolazi: "Pričale smo u njenom stanu, pre mesec dana sam saznala za trudnoću"

Blic pre 2 sata
Otac Milice Todorović nije hteo ni reč o ocu njenog deteta: Ovako govorio o ćerki pred njen porođaj: "Narod to zanima"

Otac Milice Todorović nije hteo ni reč o ocu njenog deteta: Ovako govorio o ćerki pred njen porođaj: "Narod to zanima"

Blic pre 1 sat
Partner Milice Todorović slavio rođenje sina pa se vratio ženi u krevet? Nastavak ispovesti koja je šokirala Srbiju

Partner Milice Todorović slavio rođenje sina pa se vratio ženi u krevet? Nastavak ispovesti koja je šokirala Srbiju

Mondo pre 1 sat
"Sin i ja pijemo lekove za smirenje", žena oca deteta Milice Todorović prolazi agoniju, iznela nove detalje

"Sin i ja pijemo lekove za smirenje", žena oca deteta Milice Todorović prolazi agoniju, iznela nove detalje

Telegraf pre 1 sat
"Sa njim sam 19 godina, imamo dvoje dece" Ispovest žene koja tvrdi da je u braku sa ocem deteta Milice Todorović…

"Sa njim sam 19 godina, imamo dvoje dece" Ispovest žene koja tvrdi da je u braku sa ocem deteta Milice Todorović: "Preživljavam pakao"

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Milica Todorovicporodjaj

Zabava, najnovije vesti »

Od garažne prodaje do dizajnerskih komada: Urbani buvljak 7. na SPENS-u

Od garažne prodaje do dizajnerskih komada: Urbani buvljak 7. na SPENS-u

Buro pre 12 minuta
Srpska pevačica se udala zbog papira, rodila troje dece, pa se posle 10 godina vraća na estradu: "To je moja odluka"

Srpska pevačica se udala zbog papira, rodila troje dece, pa se posle 10 godina vraća na estradu: "To je moja odluka"

Blic pre 12 minuta
Ovo će biti najsrećniji horoskopski znak u februaru: Na Dan zaljubljenih konačno će biti oslobođeni!

Ovo će biti najsrećniji horoskopski znak u februaru: Na Dan zaljubljenih konačno će biti oslobođeni!

Dnevnik pre 2 minuta
Horoskop za 6 februar: Lav u centru pažnje liderstvo traži i razumevanje!

Horoskop za 6 februar: Lav u centru pažnje liderstvo traži i razumevanje!

Svet & Skandal pre 12 minuta
Na krovu atletska staza, kvadrat 700.000 dinara: Aco Pejović kupio nov stan, a samo da čujete šta sve ima unutra

Na krovu atletska staza, kvadrat 700.000 dinara: Aco Pejović kupio nov stan, a samo da čujete šta sve ima unutra

Mondo pre 12 minuta