Brisel opominje Beograd zbog zakona

Vesti online pre 42 minuta  |  Fonet (A. S.)
Brisel opominje Beograd zbog zakona

Komesar za pravosuđe Evropske Unije Majk Mekgrat pozvao je na sastanku u Briselu sa ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem na obustavu usvojenih izmena pravosudnih zakona i njihovu hitnu reviziju.

“Komesar je jasno istakao našu ozbiljnu zabrinutost i očekivanja u vezi sa narednim koracima. Pozivamo nadležne organe da pronađu pravne načine da obustave primenu tih izmena i da hitno pristupe njihovoj reviziji, kako bi se odgovorilo na naše primedbe”, rekao je portparol Evropske Komisije Gijom Mersije. Prema njegovim rečima, revizije moraju poštovati transparentan i inkluzivan proces konsultacija sa svim relevantnim akterima, uključujući Evropsku komisiju i
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Evropska komisija poziva na obustavu primene izmenjenih pravosudnih zakona

Evropska komisija poziva na obustavu primene izmenjenih pravosudnih zakona

NIN pre 37 minuta
Evropska unija poziva na obustavu izmena pravosudnih zakona u Srbiji

Evropska unija poziva na obustavu izmena pravosudnih zakona u Srbiji

Ozon press pre 1 sat
Evropska komisija poziva na obustavu izmena pravosudnih zakona

Evropska komisija poziva na obustavu izmena pravosudnih zakona

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBriselEvropska komisijasrbijavestipravosudni zakoni

Politika, najnovije vesti »

Osmani objasnilo zašto bi nominovala Trampa za Nobelovu nagradu

Osmani objasnilo zašto bi nominovala Trampa za Nobelovu nagradu

Danas pre 12 minuta
Užička opozicija podržala listu „Ujedinjeni za Sevojno“

Užička opozicija podržala listu „Ujedinjeni za Sevojno“

Danas pre 7 minuta
Evropska komisija poziva na obustavu primene izmenjenih pravosudnih zakona

Evropska komisija poziva na obustavu primene izmenjenih pravosudnih zakona

NIN pre 37 minuta
Život u mafijaška državi

Život u mafijaška državi

Vreme pre 47 minuta
Koliko bi ljudi u Srbiji glasalo za članstvo u EU

Koliko bi ljudi u Srbiji glasalo za članstvo u EU

Vreme pre 57 minuta