Brisel opominje Beograd zbog zakona

Komesar za pravosuđe Evropske Unije Majk Mekgrat pozvao je na sastanku u Briselu sa ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem na obustavu usvojenih izmena pravosudnih zakona i njihovu hitnu reviziju.

“Komesar je jasno istakao našu ozbiljnu zabrinutost i očekivanja u vezi sa narednim koracima. Pozivamo nadležne organe da pronađu pravne načine da obustave primenu tih izmena i da hitno pristupe njihovoj reviziji, kako bi se odgovorilo na naše primedbe”, rekao je portparol Evropske Komisije Gijom Mersije. Prema njegovim rečima, revizije moraju poštovati transparentan i inkluzivan proces konsultacija sa svim relevantnim akterima, uključujući Evropsku komisiju i