Srbija ponovo subvencioniše kupovinu električnih automobila: Do 5.000 evra podsticaja, prijave od 1. marta

Subvencije od 5.000 evra samo za električna vozila Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom se nastavlja program subvencionisane kupovine novih vozila na isključivo električni pogon.

Za ovu meru opredeljeno je 170 miliona dinara, a građani i kompanije moći će da podnose zahteve od 1. marta do 30. septembra 2026. godine. Subvencije će iznositi do 5.000 evra, u zavisnosti od kategorije vozila, dok će se prijave podnositi isključivo elektronskim putem portala e-Uprave. Kako je navedeno, procedura je pojednostavljena, a proces konkurisanja ubrzan, sa ciljem da se dodatno podstakne kupovina ekološki prihvatljivijih vozila. Država na ovaj način