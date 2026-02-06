Drugi čovek ruske vojne obaveštajne uprave ranjen u atentatu
Vreme pre 1 sat
General-pukovnik Vladimir Aleksejev, hospitalizovan je u petak nakon što je nekoliko puta upucan, između ostalog i u leđa
General-pukovnik Vladimir Aleksejev, drugi čovek ruske vojne obaveštajne uprave (GRU) ranjen je u Moskvi, u onome što su istražitelji nazvali pokušajem ubistva. Aleksejev je hospitalizovan u petak nakon što je nekoliko puta upucan, između ostalog i u leđa, izvestio je Istražni komitet. Njegovo zdravstveno stanje nije poznato. Naoružani napadači su pobegli s mesta događaja, naveo je Komitet. Prema nepotvrđenim medijskim izveštajima, Aleksejev je upucan na stepeništu