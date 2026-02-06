Prikupljanje potpisa za urgenciju za zaštitu prava Jelene Kleut

Prikupljanje potpisa za urgenciju sa zahtevom da se slučaj profesorke Jelene Kleut tretira kao prioritet organizuje Akademska mreža Slobodan univerzitet

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u petak se prikupljaju potpisi za urgenciju koja se upućuju predsednici Upravnog suda sa zahtevom da se slučaj profesorke Jelene Kleut tretira kao prioritet. Prikupljanje potpisa organizuje Akademska mreža Slobodan univerzitet koja poziva koleginice i kolege da svojim potpisom podrže pomenutu urgenciju. „Zašto je ovo važno? Nakon što je Senat Univerziteta u Novom Sadu u proširenom sastavu, bez jasnog obrazloženja, odbio žalbu