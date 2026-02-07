Lisice na rukama, glave pognuli do poda: Ovo su osumnjičeni za pokušaj teškog ubistva u Novom Pazaru: Policija sprečila krvoproliće (video)

Istraga je u toku, a javnost će biti obaveštavana o daljem razvoju situacije Osumnjičeni će biti privedeni nadležnom tužilaštvu nakon zadržavanja Brzom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom,sprečeno je planirano teško ubistvo tridesetosmogodišnjeg muškarca, a tom prilikom uhapšene su dve osobe, dok je treća obuhvaćena krivičnom istragom. Zbog sumnje da je pripremao izvršenje krivičnog dela teško