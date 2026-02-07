Novo hapšenje zbog ubistva Aleksandre u Nišu: Hitno se oglasio MUP: Izrešetao je dok je sedela u automobilu, pa se odvezao kod drugog osumnjičenog (video)
Blic pre 7 sati
Deo događaja zabeležen je sigurnosnim kamerama, dok su očevici čuli više hitaca Nadležno tužilaštvo preduzelo je zakonske radnje prema osumnjičenima Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, brzom i efikasnom akcijom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D.
G. (56) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Takođe, policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i S. A. (61) iz ovog grada, zvog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i D. G. (61) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. D. G. se sumnjiči da je jutros u