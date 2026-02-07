Tramp ukinuo dodatne carine Indiji nakon dogovora o ruskoj nafti

Blic pre 3 sata
Tramp ukinuo dodatne carine Indiji nakon dogovora o ruskoj nafti
Indija je u poslednje vreme počela da usporava kupovinu ruske nafte Sporazum sa Indijom deo je šire trgovinske strategije administracije Trampa Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je u petak izvršnu uredbu kojom se ukida "kaznena" carina od 25 odsto na sav uvoz iz Indije, uvedena zbog indijske kupovine ruske nafte, saopštila je Bela kuća. Odluka je, prenosi Rojters, usledila nakon što je Tramp početkom sedmice objavio postizanje
Politika pre 1 sat
Politika pre 2 sata
Telegraf pre 2 sata
Politika pre 1 sat
Blic pre 3 sata
Politika pre 2 sata
Telegraf pre 2 sata
Danas pre 3 sata