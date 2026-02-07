U Makedoniji zaplenjeno 40 tona marihuane! Deo pronađen u firmama, deo iznošen kombijima i kamionima: Sve povezano sa rekordnom zaplenom droge kod Kruševca

Blic pre 1 sat
U Makedoniji zaplenjeno 40 tona marihuane! Deo pronađen u firmama, deo iznošen kombijima i kamionima: Sve povezano sa…
Upotreba prostora bivše fabrike OHIS u Skoplju i druge lokacije ukazuju na organizovanu mrežu skladištenja i transporta Centralni subjekt istrage je kompanija "Alfafarm" sa sedištem u Skoplju čiji je suvlasnik Ivan Dragnić, državljanin Srbije Tužilaštvo za organizovani kriminal i policija u Severnoj Makedoniji zaplenili su 40 tona marihuane u više akcija koje su povezane sa zaplenom pet tona marihuane u Kruševcu, pišu tamošnji mediji. Oko 40 tona marihuane, navodno
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Krijumčarenje pod maskom medicine: Manipulacije kanabisom u Sjevernoj Makedoniji

Krijumčarenje pod maskom medicine: Manipulacije kanabisom u Sjevernoj Makedoniji

Slobodna Evropa pre 41 minuta
U komšiluku pronađeno 40 tona marihuane: Najveća zaplena u istoriji države, sve povezano sa slučajem u Srbiji

U komšiluku pronađeno 40 tona marihuane: Najveća zaplena u istoriji države, sve povezano sa slučajem u Srbiji

Mondo pre 45 minuta
MUP Severne Makedonije: Zaplenjena velika količina marihuane, utvrđujemo da li nedavno pronađena marihuana u Srbiji potiče iz…

MUP Severne Makedonije: Zaplenjena velika količina marihuane, utvrđujemo da li nedavno pronađena marihuana u Srbiji potiče iz naše zemlje

Insajder pre 1 sat
Marihuana zaplenjena u Makedoniji "pruža pipke" do porodice Zaev

Marihuana zaplenjena u Makedoniji "pruža pipke" do porodice Zaev

N1 Info pre 2 sata
N1: U S. Makedoniji pronađeno 40 tona marihuane

N1: U S. Makedoniji pronađeno 40 tona marihuane

Danas pre 5 sati
Reporterka N1 iz Skoplja: Zaplenjeno čak 40 tona marihuane, prema poslednjim nezvaničnim informacijama

Reporterka N1 iz Skoplja: Zaplenjeno čak 40 tona marihuane, prema poslednjim nezvaničnim informacijama

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaOrganizovani kriminalSkopljeMakedonijaTužilaštvoKruševacSeverna Makedonija

Društvo, najnovije vesti »

Protest zbog rušenja mosta u Nišu

Protest zbog rušenja mosta u Nišu

Danas pre 21 minuta
AMSS apelovao na vozače da zbog magle voze sporije pored reka i na putevima kroz kotline

AMSS apelovao na vozače da zbog magle voze sporije pored reka i na putevima kroz kotline

N1 Info pre 30 minuta
Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu (VIDEO)

Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu (VIDEO)

N1 Info pre 16 minuta
(FOTO, VIDEO)Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu: „Sistem nam se razboleo, poručuju vam vaši…

(FOTO, VIDEO)Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu: „Sistem nam se razboleo, poručuju vam vaši medicinari“

Danas pre 51 minuta
Krijumčarenje pod maskom medicine: Manipulacije kanabisom u Sjevernoj Makedoniji

Krijumčarenje pod maskom medicine: Manipulacije kanabisom u Sjevernoj Makedoniji

Slobodna Evropa pre 41 minuta