Umrla glumica iz serije "Grlom u jagode" Gordana Marić preminula u 74. godini

Blic
Najpoznatija je po ulozi Goce u kultnoj seriji 'Grlom u jagode'.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni. Glumica Gordana Marić, koju smo obožavali u seriji "grlom u jagode", umrla je u Beogradu u 74. godini. Vest o smrti umetnice koja je obeležila jednu eru jugoslovenske televizije duboko je potresla glumačku scenu. Gordana je rođena 1952. godine, a preminula je u subotu, 7. februara 2026. godine. Iako je ostvarila zapaženu karijeru kao pedagog, šira publika će Gordanu zauvek pamtiti po ulozi u kultnoj seriji " Grlom u
