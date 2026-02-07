Umrla glumica iz serije "Grlom u jagode" Gordana Marić preminula u 74. godini

Najpoznatija je po ulozi Goce u kultnoj seriji 'Grlom u jagode'.

Vest o smrti umetnice koja je obeležila jednu eru jugoslovenske televizije duboko je potresla glumačku scenu. Gordana je rođena 1952. godine, a preminula je u subotu, 7. februara 2026. godine. Iako je ostvarila zapaženu karijeru kao pedagog, šira publika će Gordanu zauvek pamtiti po ulozi u kultnoj seriji " Grlom u