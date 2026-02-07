MUP: Uhapšen maloletnik u Beogradu kod koga je pronađena ručna bomba

Danas pre 3 sata  |  Beta
Maloletni Novosađanin (17) uhapšen je noćas u Beogradu, kada ga je policija u blizini jednog ugostiteljskog objekta videla sa fantomkom i kapuljačom i kod njega pronašla ručnu bombu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

On je uhapšen noćas oko 2.15 u Severnom bulevaru u Beogradu, navodi se u saopštenju. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu za nedozvoljeno nošenje oružja i eksplozivnih naprava, biti sproveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Novom Sadu.
Ključne reči

Novi SadTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

