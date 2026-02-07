(VIDEO) Pogledajte pokušaje Zvezdinih igrača koji su mogli doneti trijumf protiv Makabija

Danas pre 26 minuta  |  M. L.
Košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu u meču 27. kola Evrolige izgubili sa 83:82 (23:21, 26:19, 16:27, 18:15) od Makabija. Imala je Zvezda priliku da u poslednjim sekundama dođe do pobede, ali sreća je u tim momentima bila uz goste. Prvo je pucao Džordan Nvora, zatim i Nikola Kalinić, a onda su udruženo Miler-Mekintajer i Čima Moneke probali iz odbojke da donesu pobedu crveno-belima.
