U Beogradu uhapšen maloletnik iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews Srbija
U Beogradu uhapšen maloletnik iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv terorizma i PU za grad Beograd uhapšili su sedamnaestogodišnjaka iz Novog Sada, osumnjičenog da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policijski službenici su, noćas oko 2.15 časova, osumnjičenog, koji je na glavi imao fantomku i kapuljaču, uočili u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Severnom bulevaru u Beogradu. Pregledom osumnjičenog, u džepu jakne pronađena je ručna bomba. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Novom Sadu.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja trećeg osumnjičenog za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića

Ivica Dačić otkrio detalje hapšenja trećeg osumnjičenog za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića

Blic pre 19 minuta
Otkriveno ko je bacio bombu na restoran na Novom Beogradu! Hitno se oglasio Dačić: Lisice na ruke stavljene dvojici mladića

Otkriveno ko je bacio bombu na restoran na Novom Beogradu! Hitno se oglasio Dačić: Lisice na ruke stavljene dvojici mladića

Blic pre 20 minuta
Uhapšen sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

Uhapšen sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

RTV pre 6 sati
Određen pritvor osumnjičenima za bombaški napad na Čolinu kuću! Jedan nabavio bombu, dvojica učestvovala u napadu, a evo kako…

Određen pritvor osumnjičenima za bombaški napad na Čolinu kuću! Jedan nabavio bombu, dvojica učestvovala u napadu, a evo kako su se ponašali u tužilaštvu!

Kurir pre 7 sati
MUP: Uhapšen maloletnik u Beogradu kod koga je pronađena ručna bomba

MUP: Uhapšen maloletnik u Beogradu kod koga je pronađena ručna bomba

Danas pre 8 sati
​Uhapšen maloletnik kod koga je pronađena ručna bomba (video)

​Uhapšen maloletnik kod koga je pronađena ručna bomba (video)

Politika pre 8 sati
Uhapšen maloletnik sa ručnom bombom na Zvezdari

Uhapšen maloletnik sa ručnom bombom na Zvezdari

Serbian News Media pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaOruzjehapšenje

Društvo, najnovije vesti »

Beograd: Izmene linija prevoza 18, 78, 45, 15N i 18N, zbog radova na Tošinom bunaru

Beograd: Izmene linija prevoza 18, 78, 45, 15N i 18N, zbog radova na Tošinom bunaru

Danas pre 45 minuta
Ovaj odevni predmet nosimo svaki dan. Kažu da to ukazuje na potpuno odsustvo kulture i poraz civilizacije: Najviše…

Ovaj odevni predmet nosimo svaki dan. Kažu da to ukazuje na potpuno odsustvo kulture i poraz civilizacije: Najviše identifikuje Balkance

Blic pre 34 minuta
Nakon porođaja Ivani se život pretvorio u košmar: Uživala sa bebom 7 meseci, pa počela da gubi vid: Kada joj je lekar saopštio…

Nakon porođaja Ivani se život pretvorio u košmar: Uživala sa bebom 7 meseci, pa počela da gubi vid: Kada joj je lekar saopštio dijagnozu vrištala je do kuće

Blic pre 44 minuta
Protest studenata i građana u Velikoj Plani zbog selektivnog zatvaranja ugostiteljskih objekata

Protest studenata i građana u Velikoj Plani zbog selektivnog zatvaranja ugostiteljskih objekata

Danas pre 1 sat
IN MEMORIAM Teofil Pančić (1965-2025): Maršalska posla

IN MEMORIAM Teofil Pančić (1965-2025): Maršalska posla

Danas pre 1 sat