UŽIVO: Rat u Ukrajini - U ruskim napadima pogođena ključna energetska infrastruktura

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
UŽIVO: Rat u Ukrajini - U ruskim napadima pogođena ključna energetska infrastruktura
Rat u Ukrajini traje 1.445 dana. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je Ukrajinu da stoji iza atentata na visokog ruskog generala Vladimira Aleksejeva u Moskvi što je, kaže, smišljeno da bi se sabotirali mirovni pregovori. Aleksejev je hitno prebačen u bolnicu nakon što je upucan u Moskvi. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će nova runda pregovora o Ukrajini biti održana uskoro, ali nije mogao da precizira datum. Sa druge strane,
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Rusija novim napadom nastavlja zimsku kampanju protiv energetskog sistema Ukrajine

Rusija novim napadom nastavlja zimsku kampanju protiv energetskog sistema Ukrajine

Slobodna Evropa pre 7 minuta
Zelenski otkriva do kada SAD predlaže da se okonča rat; napad na rusku fabriku u Tverskoj oblasti

Zelenski otkriva do kada SAD predlaže da se okonča rat; napad na rusku fabriku u Tverskoj oblasti

RTS pre 12 minuta
(Video) U toku masovan napad na Ukrajinu, haos širom zemlje, NATO zemlja zatvorila vazdušni prostor, aktiviran zahtev za hitnu…

(Video) U toku masovan napad na Ukrajinu, haos širom zemlje, NATO zemlja zatvorila vazdušni prostor, aktiviran zahtev za hitnu pomoć: "Ruski kriminalci"

Blic pre 1 sat
Šmigalj o novom napadu na energetski sektor: "Aktiviran zahtev za hitnu pomoć od Poljske"

Šmigalj o novom napadu na energetski sektor: "Aktiviran zahtev za hitnu pomoć od Poljske"

Večernje novosti pre 2 sata
UKRAJINSKA KRIZA Masovni napadi na Ukrajinu; Švajcarska garantuje Lavrovu bezbednost za sastanak OEBS-a

UKRAJINSKA KRIZA Masovni napadi na Ukrajinu; Švajcarska garantuje Lavrovu bezbednost za sastanak OEBS-a

RTV pre 2 sata
Žestok ruski udar na ukrajinski energetski sistem Pogođene ključne trafostanice, nadzemni vodovi i termoelektrane

Žestok ruski udar na ukrajinski energetski sistem Pogođene ključne trafostanice, nadzemni vodovi i termoelektrane

Dnevnik pre 2 sata
​Mirovni sporazum Rusije i Ukrajine malo verovatan do marta

​Mirovni sporazum Rusije i Ukrajine malo verovatan do marta

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaSergej LavrovRat u Ukrajinivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Zelenski kaže da su SAD dale rok Ukrajini i Rusiji da do juna završe rat

Zelenski kaže da su SAD dale rok Ukrajini i Rusiji da do juna završe rat

Insajder pre 2 minuta
Zelenski: SAD dale rok Ukrajini i Rusiji da do juna završe rat

Zelenski: SAD dale rok Ukrajini i Rusiji da do juna završe rat

Beta pre 12 minuta
Zelenski: SAD dale rok Ukrajini i Rusiji da do juna završe rat

Zelenski: SAD dale rok Ukrajini i Rusiji da do juna završe rat

Serbian News Media pre 12 minuta
U napadu dronom u Sudanu poginule 24 osobe

U napadu dronom u Sudanu poginule 24 osobe

Danas pre 2 minuta
Zelenski rekao koji su rok SAD dale Ukrajini i Rusiji da završe rat

Zelenski rekao koji su rok SAD dale Ukrajini i Rusiji da završe rat

Nedeljnik pre 2 minuta