Rat u Ukrajini traje 1.445 dana. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je Ukrajinu da stoji iza atentata na visokog ruskog generala Vladimira Aleksejeva u Moskvi što je, kaže, smišljeno da bi se sabotirali mirovni pregovori. Aleksejev je hitno prebačen u bolnicu nakon što je upucan u Moskvi. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će nova runda pregovora o Ukrajini biti održana uskoro, ali nije mogao da precizira datum. Sa druge strane,