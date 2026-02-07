PRETUKAO ČOVEKA U KAFIĆU, PA POBEGAO U BEOGRAD: Policija ga locirala i uhapsila posle brutalnog napada u centru Aleksinca

Glas juga pre 1 sat
PRETUKAO ČOVEKA U KAFIĆU, PA POBEGAO U BEOGRAD: Policija ga locirala i uhapsila posle brutalnog napada u centru Aleksinca
Kako je navedeno u policijskom saopštenju, A. M. se sumnjiči da je 8. januara, u jednom kafiću u centru Aleksinac, više puta udario u glavu pedesetjednogodišnjeg muškarca. Povređenom muškarcu ukazana je lekarska pomoć u Opštoj bolnici u Aleksincu, gde su mu konstatovane povrede. Nakon napada, osumnjičeni je pobegao sa lica mesta, ali je, kako navode iz policije, intenzivnim operativnim radom lociran i uhapšen u Beogradu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

MUP: U Beogradu zaplenjeno 2,8 kilograma amfetamina, uhapšene dve osobe

MUP: U Beogradu zaplenjeno 2,8 kilograma amfetamina, uhapšene dve osobe

Insajder pre 14 minuta
MUP: U Beogradu zaplenjeno 2,8 kilograma amfetamina, uhapšene dve osobe

MUP: U Beogradu zaplenjeno 2,8 kilograma amfetamina, uhapšene dve osobe

Danas pre 14 minuta
Uhapšeno dvoje u Beogradu zbog droge: Policija u autu na Novom Beogradu našla skoro 3 kilograma amfetamina i hladno oružje

Uhapšeno dvoje u Beogradu zbog droge: Policija u autu na Novom Beogradu našla skoro 3 kilograma amfetamina i hladno oružje

Kurir pre 4 minuta
Nova akcija policije: Zaplenjeno više od dva kilograma amfetamina, u vozilu pronađeni noževi, uhapšene dve osobe (foto)

Nova akcija policije: Zaplenjeno više od dva kilograma amfetamina, u vozilu pronađeni noževi, uhapšene dve osobe (foto)

Euronews pre 19 minuta
Dačić: Uhapšeni osumnjičeni da su bacili ručnu bombu na ugostiteljski objekat "Jerry"

Dačić: Uhapšeni osumnjičeni da su bacili ručnu bombu na ugostiteljski objekat "Jerry"

Politika pre 14 minuta
Beogradska policija zaplenila više od 2,5 kilograma amfetamina, uhapšene dve osobe

Beogradska policija zaplenila više od 2,5 kilograma amfetamina, uhapšene dve osobe

N1 Info pre 34 minuta
Zaplenjeni marihuana, kokain i heroin – trojica uhapšena u Nišu, policija razbila dilersku mrežu

Zaplenjeni marihuana, kokain i heroin – trojica uhapšena u Nišu, policija razbila dilersku mrežu

Glas juga pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksinac

Hronika, najnovije vesti »

MUP: U Beogradu zaplenjeno 2,8 kilograma amfetamina, uhapšene dve osobe

MUP: U Beogradu zaplenjeno 2,8 kilograma amfetamina, uhapšene dve osobe

Insajder pre 14 minuta
MUP: U Beogradu zaplenjeno 2,8 kilograma amfetamina, uhapšene dve osobe

MUP: U Beogradu zaplenjeno 2,8 kilograma amfetamina, uhapšene dve osobe

Danas pre 14 minuta
Uhapšeno dvoje u Beogradu zbog droge: Policija u autu na Novom Beogradu našla skoro 3 kilograma amfetamina i hladno oružje

Uhapšeno dvoje u Beogradu zbog droge: Policija u autu na Novom Beogradu našla skoro 3 kilograma amfetamina i hladno oružje

Kurir pre 4 minuta
Sačekuša na Zvezdari: Maskirani napadači čekićem pretukli žrtvu, muškarac primljen u bolnicu sa teškim telesnim povredama…

Sačekuša na Zvezdari: Maskirani napadači čekićem pretukli žrtvu, muškarac primljen u bolnicu sa teškim telesnim povredama

Blic pre 4 minuta
Nova akcija policije: Zaplenjeno više od dva kilograma amfetamina, u vozilu pronađeni noževi, uhapšene dve osobe (foto)

Nova akcija policije: Zaplenjeno više od dva kilograma amfetamina, u vozilu pronađeni noževi, uhapšene dve osobe (foto)

Euronews pre 19 minuta