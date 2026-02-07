PRETUKAO ČOVEKA U KAFIĆU, PA POBEGAO U BEOGRAD: Policija ga locirala i uhapsila posle brutalnog napada u centru Aleksinca

Kako je navedeno u policijskom saopštenju, A. M. se sumnjiči da je 8. januara, u jednom kafiću u centru Aleksinac, više puta udario u glavu pedesetjednogodišnjeg muškarca. Povređenom muškarcu ukazana je lekarska pomoć u Opštoj bolnici u Aleksincu, gde su mu konstatovane povrede. Nakon napada, osumnjičeni je pobegao sa lica mesta, ali je, kako navode iz policije, intenzivnim operativnim radom lociran i uhapšen u Beogradu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48