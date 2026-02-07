Želje se ostvaruju: Zagonetna poruka Nikole Vučevića!

Hot sport pre 1 sat
Želje se ostvaruju: Zagonetna poruka Nikole Vučevića!

Crnogorski centar odličan na debiju! Nikola Vučević je debitovao za Boston Seltikse u dramatičnoj pobedi nad Majami Hitom (98:96), a njegov prvi nastup u zelenom dresu bio je apsolutno adekvatan Crnogorski centar završio je meč sa 11 poena, 12 skokova i četiri asistencije, odmah nagovestivši koliko će značiti novom timu.

Vučević je godinama unazad bio povezivan sa Seltiksima, a sada je konačno ostvario ono što su i navijači priželjkivali. „Tokom godina bilo je mnogo priča o tome kako sam povezivan sa Seltiksima. I mnogo puta kada sam bio u Bostonu, samo šetajući gradom, slušao sam navijače kako mi govore da dođem ovde. I eto, sada se to desilo, veoma sam srećan i samo ću se truditi da dam sve od sebe kako bih pomogao timu.“ Dodao je potom. „Dakle, neke želje su se ostvarile.“
