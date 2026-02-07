Otvorene Zimske olimpijske igre: Maraja Keri, počast Armaniju i zvižduci za Džej Di Vensa

Južne vesti pre 30 minuta
Getty Images Maraja Keri Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini zvanično su počele posle živopisne ceremonije otvaranja na četiri lokacije na severu Italije.

Milanski kultni stadion San Siro bio je glavno mesto, a elementi ceremonije održani su i u Kortini, Livinju i Predacu. Uprkos zabrinutosti oko logistike ceremonije na više lokacija, bila je to impresivna produkcija koja je prošla bez problema. Upaljena su dva olimpijska plamena – jedan u Milanu, a drugi u Kortini – a italijanski tenor Andrea Bočeli je izveo pesmu „Nessun Dorma“ dok je baklja ulazila na San Siro. Paljenje je usledilo posle završetka parade
BBC News pre 40 minuta
NIN pre 35 minuta
Danas pre 35 minuta
Radio 021 pre 40 minuta
BBC News pre 40 minuta
