Otvorene Zimske olimpijske igre: Maraja Keri, počast Armaniju i zvižduci za Džej Di Vensa

Getty Images Maraja Keri Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini zvanično su počele posle živopisne ceremonije otvaranja na četiri lokacije na severu Italije.

Milanski kultni stadion San Siro bio je glavno mesto, a elementi ceremonije održani su i u Kortini, Livinju i Predacu. Uprkos zabrinutosti oko logistike ceremonije na više lokacija, bila je to impresivna produkcija koja je prošla bez problema. Upaljena su dva olimpijska plamena – jedan u Milanu, a drugi u Kortini – a italijanski tenor Andrea Bočeli je izveo pesmu „Nessun Dorma“ dok je baklja ulazila na San Siro. Paljenje je usledilo posle završetka parade