Bliski istok pred eksplozijom, ključa u vodama blizu Irana! Tramp potpisao hitnu uredbu, Arapsko more vrvi od vojnih aktivnosti, uspeh pregovora jedini spas!
Kurir pre 51 minuta | News Tribune/ BBC/Preneo:
Iran i Amerika su u petak održali indirektne pregovore u Omanu, koji su, prema svemu sudeći, vratili razgovore na početnu tačku o pristupu pregovorima o iranskom nuklearnom programu.
Međutim, po prvi put je Amerika za pregovarački sto dovela svog najvišeg vojnog komandanta na Bliskom istoku. Prisustvo admirala američke mornarice Breda Kupera, šefa Centralne komande SAD, u svečanoj uniformi na razgovorima u Muskatu, glavnom gradu Omana, podsetilo je da se nosač aviona Abraham Linkoln i drugi ratni brodovi nalaze uz obalu Irana u Arapskom moru. Predsednik SAD Donald Tramp više puta je pretio upotrebom sile kako bi primorao Iran da postigne