Katastrofalno veče Nikole Jovića: Srbin očajan u novom porazu Majamija! (video)

U noći između petka i subote odigrano je šest mečeva u NBA ligi.

Srpski as, Nikola Jović, odigrao je katastrofalnu utakmicu u novom porazu Majamija, ovog puta na gostovanju Bostonu (98:96). Jović je za malo više od šest minuta na parketu uspeo da promaši pet šuteva, ne postigne ni poen, a od učinka je imao tek jednu asistenciju. Boston je do pobede nosio Vigins sa 26 poena, a Nikola Vučević je na debiju za Seltikse ostvario dabl-dabl sa 11 poena i 12 skokova. Pogledajte i detalje sa ovog meča: