Određen pritvor osumnjičenima za bombaški napad na Čolinu kuću! Jedan nabavio bombu, dvojica učestvovala u napadu, a evo kako su se ponašali u tužilaštvu!

Kurir pre 1 sat
Određen pritvor osumnjičenima za bombaški napad na Čolinu kuću! Jedan nabavio bombu, dvojica učestvovala u napadu, a evo kako…
Senadu M. i Marku A. i Perici S., trojici osumnjičenih za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića, kako Kurir saznaje, rešenjem sudije Višeg suda u Beogradu određen je pritvor do 30 dana! - Sudija Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor za Senada M, Marka A. i Pericu S., trojici osumnjičenih u istrazi o bombaškom napadu na porodičnu kuću popularnog pevača Zdravka Čolića - saznaje Kurir. Ovu informaciju potvrdila nam je i advokatica Slavka Babić, inače branilac
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Uhapšen sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

Uhapšen sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

RTV pre 2 minuta
Uhapšena dva muškarca koja su bacila bombu na luksuzni restoran! Hitno se oglasio Dačić o napadu na Novom Beogradu

Uhapšena dva muškarca koja su bacila bombu na luksuzni restoran! Hitno se oglasio Dačić o napadu na Novom Beogradu

Blic pre 12 minuta
MUP: Uhapšen maloletnik u Beogradu kod koga je pronađena ručna bomba

MUP: Uhapšen maloletnik u Beogradu kod koga je pronađena ručna bomba

Danas pre 2 sata
​Uhapšen maloletnik kod koga je pronađena ručna bomba (video)

​Uhapšen maloletnik kod koga je pronađena ručna bomba (video)

Politika pre 2 sata
Dačić: Uhapšeni osumnjičeni da su bacili ručnu bombu na ugostiteljski objekat "Jerry"

Dačić: Uhapšeni osumnjičeni da su bacili ručnu bombu na ugostiteljski objekat "Jerry"

Politika pre 3 sata
Uhapšen maloletnik sa ručnom bombom na Zvezdari

Uhapšen maloletnik sa ručnom bombom na Zvezdari

Serbian News Media pre 4 sati
Uhapšena dvojica osumnjičenih za bacanje bombe na novobeogradski restoran

Uhapšena dvojica osumnjičenih za bacanje bombe na novobeogradski restoran

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zdravko ČolićTužilaštvohapšenjeBombas

Društvo, najnovije vesti »

Đurić: Vujić ponudio kompromis Zagorki Dolovac u vidu zadržavanja njenih kadrova u TOK-u

Đurić: Vujić ponudio kompromis Zagorki Dolovac u vidu zadržavanja njenih kadrova u TOK-u

N1 Info pre 42 minuta
Preminuo akademik Miro Vuksanović

Preminuo akademik Miro Vuksanović

Insajder pre 7 minuta
Đurić: Ministar Vujić ponudio kompromis Zagorki Dolovac u vidu zadržavanja njenih kadrova u TOK-u

Đurić: Ministar Vujić ponudio kompromis Zagorki Dolovac u vidu zadržavanja njenih kadrova u TOK-u

Danas pre 33 minuta
Uhapšen sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

Uhapšen sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada zbog posedovanja ručne bombe

RTV pre 2 minuta
Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

Preminuo književnik i akademik Miro Vuksanović

Serbian News Media pre 47 minuta