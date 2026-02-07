Iran žestoko zapretio napadom na američke vojne baze: Ukoliko ovo učine, sledi momentalni udar

Iran će napasti američke vojne baze na Bliskom istoku ukoliko ga napadnu američke snage koje su pojačale svoje prisustvo u regionu, izjavio je u subotu iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

On je naglasio da se takav potez ne bi trebalo smatrati napadom na zemlje domaćine u kojima se te baze nalaze. Aragčijeva izjava dolazi dan nakon što su Teheran i Vašington najavili nastavak indirektnih nuklearnih pregovora, koje su obe strane ocenile kao pozitivne, prenosi Rojters. Ministar Aragči je u razgovoru za katarsku televiziju Al Džazira rekao da datum naredne runde pregovora još nije određen, ali je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi oni mogli