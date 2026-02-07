Otvoreno pismo Milice Todorović javnosti: "Od istine ne bežim i ne lažem, ali postala sam majka pre 4 dana"

Mondo pre 38 minuta  |  Đorđe Milošević
Otvoreno pismo Milice Todorović javnosti: "Od istine ne bežim i ne lažem, ali postala sam majka pre 4 dana"

Milica Todorović pre četiri dana se porodila i na svet donela dečaka po imenu Bogdan.

Pevačica mesecima nije želela da otkriva medijima ko je otac njenog deteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pevačica ostala u drugom stanju. Pre dva dana su prvi put procurili snimci oca Miličinog deteta sa proslave rođenja, a kako su mediji pisali u pitanju je muškarac koji je u braku 19 godina i ima dvoje dece. Njegova supruga Lj. M. juče se oglasila i od tada ne prestaje haos. Milica Todorović se sada obratila čitavoj
