Svi koji nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

Morava info pre 2 sata  |  Tanjug
Svi koji nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da će svi građani koji su u januaru u kontinuitetu više od 24 časa bez najave bili bez struje usled vremenskih neprilika, biti oslobođeni plaćanja računa za električnu energiju za ceo januar.

Kako je dodala, u koordinaciji sa predsednikom Vlade Srbije prof. dr Đurom Macutom, juče je na sednici vlade takav zaključak i donet. Kako je navela, to je još jedan korak i potez koji je država preduzela kada je u pitanju odgovoran pristup građanima kao što je postupila u januaru kada su u najkraćem mogućem roku otklonjeni kvarovi na distributivnoj mreži koje su bile posledice isključivo vremenskih neprilika. Kako je navela, to se odnosi na građane koji žive u
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Ko u Srbiji duže od 24 sata nije imao struju, ne plaća račun za januar

Ko u Srbiji duže od 24 sata nije imao struju, ne plaća račun za januar

Vesti online pre 46 minuta
Mesarović: "Ovi građani biće oslobođeni januarskog računa za struju"

Mesarović: "Ovi građani biće oslobođeni januarskog računa za struju"

Blic pre 41 minuta
Svi koji zbog nevremena nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

Svi koji zbog nevremena nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

RTV pre 1 sat
Ministarka Mesarović o računima za struju: Na inicijativu predsednika Vučića...

Ministarka Mesarović o računima za struju: Na inicijativu predsednika Vučića...

Pravda pre 1 sat
Mesarović: Svi koji nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

Mesarović: Svi koji nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

NIN pre 2 sata
Ministarka privrede: Svi koji nisu imali struju duže od 24 h biće oslobođeni plaćanja za januar

Ministarka privrede: Svi koji nisu imali struju duže od 24 h biće oslobođeni plaćanja za januar

Insajder pre 3 sata
Mesarović: Građani koji nisu imali struju više od 24 sata ne plaćaju januarski račun

Mesarović: Građani koji nisu imali struju više od 24 sata ne plaćaju januarski račun

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbije

Regioni, najnovije vesti »

Na prostorijama stranke SRCE Aranđelovac zalepljen uvredljiv plakat

Na prostorijama stranke SRCE Aranđelovac zalepljen uvredljiv plakat

Insajder pre 21 minuta
Da li vas Picula plaća i ostale naprednjačke doskočice u Darosavi kod Aranđelovca (VIDEO)

Da li vas Picula plaća i ostale naprednjačke doskočice u Darosavi kod Aranđelovca (VIDEO)

Glas Šumadije pre 51 minuta
Biser iz Ivanjice: Šestogodišnja Drina Jovanović i svet koji nastaje iz mašte (VIDEO)

Biser iz Ivanjice: Šestogodišnja Drina Jovanović i svet koji nastaje iz mašte (VIDEO)

InfoLIGA pre 6 minuta
Ko u Srbiji duže od 24 sata nije imao struju, ne plaća račun za januar

Ko u Srbiji duže od 24 sata nije imao struju, ne plaća račun za januar

Vesti online pre 46 minuta
Mesarović: "Ovi građani biće oslobođeni januarskog računa za struju"

Mesarović: "Ovi građani biće oslobođeni januarskog računa za struju"

Blic pre 41 minuta