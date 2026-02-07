Svi koji nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da će svi građani koji su u januaru u kontinuitetu više od 24 časa bez najave bili bez struje usled vremenskih neprilika, biti oslobođeni plaćanja računa za električnu energiju za ceo januar.

Kako je dodala, u koordinaciji sa predsednikom Vlade Srbije prof. dr Đurom Macutom, juče je na sednici vlade takav zaključak i donet. Kako je navela, to je još jedan korak i potez koji je država preduzela kada je u pitanju odgovoran pristup građanima kao što je postupila u januaru kada su u najkraćem mogućem roku otklonjeni kvarovi na distributivnoj mreži koje su bile posledice isključivo vremenskih neprilika. Kako je navela, to se odnosi na građane koji žive u