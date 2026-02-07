Zbog nepravilnosti isključen iz saobraćaja autobus za prevoz dece, protiv vozača podnete prekršajne prijave

Saobraćajna policija utvrdila je prilikom kontrole nekoliko nepravilnosti i isključila iz saobraćaja autobus kojim su deca organizovano prevožena u Jagodini, a protiv vozača i organizatora prevoza preduzete su zakonom propisane mere, saopštio je MUP.

Kontrolom je utvrđeno da organizator prevoza nije podneo zahtev za pregled autobusa, kao i da je u vozilu prevoženo više putnika nego što je dozvoljeno. Takođe, vozač ne ispunjava propisane uslove za organizovani prevoz dece, jer nije posedovao važeće lekarsko uverenje, tahografske listiće, kvalifikacionu karticu vozača, niti ugovor zaključen u skladu sa propisima, dodaje se u saopštenju. Na vozilu su utvrđene neispravnosti i nedostaci kao što su - neposedovanje