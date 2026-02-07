Tramp ocenio kao veoma dobre razgovore o Iranu, novi početkom sledeće nedelje

Američki predsednik Donald Tramp ocenio je kao „veoma dobre“ razgovore o Iranu i naglasio da se novi planiraju već za početak sledeće nedelje.

Ipak, nastavio je sa pritiscima, upozorivši da će, ukoliko Iran ne postigne sporazum o svom nuklearnom programu, „posledice biti veoma ozbiljne“. Iran i SAD održali su juče indirektne pregovore u Omanu. SAD su po prvi put za pregovarački sto dovele svog najvišeg vojnog komandanta na Bliskom istoku. Prisustvo admirala američke mornarice Breda Kupera, komandanta Centralne komande američke vojske, koji se u svečanoj uniformi pojavio na razgovorima u Muskatu, glavnom