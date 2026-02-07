(Foto) Skup podrške studenata i građana otpuštenoj sekretarki Medicinksog fakulteta u Beogradu

Newsmax Balkans pre 43 minuta
(Foto) Skup podrške studenata i građana otpuštenoj sekretarki Medicinksog fakulteta u Beogradu

Studenti i profesori beogradskog Medicinskog fakulteta i građani okupili su se u znak podrške sekretaru tog fakulteta Mariji Radovanović, koja je, kako tvrde nezakonito dobila otkaz.

Studenti su poručili da traže njen povratak na radno mesto, uz tvrdnju da je Marija Radovanović otpuštena jer je stala uz studente. Učesnici skupa ispred Dekanata Medicinskog fakulteta išli su u protestnu šetnju do Palate pravde. Foto: FoNet/Aleksandar Mijailović Foto: FoNet/Aleksandar Mijailović Foto: FoNet/Aleksandar Mijailović Foto: FoNet/Aleksandar Mijailović Na čelu kolone nosili su transparent "Sistem nam se razboleo, poručuju vam vaši medicinari". Učesnici
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Skup podrške bivšoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu

Skup podrške bivšoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu

RTS pre 23 minuta
Studenti traže povratak Marije Radovanović na Medicinski fakultet

Studenti traže povratak Marije Radovanović na Medicinski fakultet

Vreme pre 1 sat
Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu (VIDEO)

Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu (VIDEO)

N1 Info pre 1 sat
(FOTO, VIDEO)Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu: „Sistem nam se razboleo, poručuju vam vaši…

(FOTO, VIDEO)Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta u Beogradu: „Sistem nam se razboleo, poručuju vam vaši medicinari“

Danas pre 2 sata
Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta Mariji Radovanović

Skup podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta Mariji Radovanović

Insajder pre 3 sata
Protest podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta: Studenti krenuli ka Palati pravde (video)

Protest podrške otpuštenoj sekretarki Medicinskog fakulteta: Studenti krenuli ka Palati pravde (video)

Pravda pre 2 sata
Počeo skup podrške sekretarki Medicinskog fakulteta Mariji Radovanović, planirana protestna šetnja do Palate pravde

Počeo skup podrške sekretarki Medicinskog fakulteta Mariji Radovanović, planirana protestna šetnja do Palate pravde

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Ovaj toskanski gradić sve više osvaja putnike željne mira, termalnih izvora i dobre hrane

Ovaj toskanski gradić sve više osvaja putnike željne mira, termalnih izvora i dobre hrane

Danas pre 1 sat
Protest zbog rušenja mosta u Nišu

Protest zbog rušenja mosta u Nišu

Danas pre 1 sat
Više javno tužilaštvo u Beogradu negoduje zbog tvrdnji tužioca Nenadića

Više javno tužilaštvo u Beogradu negoduje zbog tvrdnji tužioca Nenadića

Radio 021 pre 23 minuta
Manje papira, više klikova: Koliko eUprava zaista olakšava život građanima Srbije

Manje papira, više klikova: Koliko eUprava zaista olakšava život građanima Srbije

Newsmax Balkans pre 8 minuta
Svaka reč se računa - čak 60 odsto dece žrtve vršnjačkog nasilja

Svaka reč se računa - čak 60 odsto dece žrtve vršnjačkog nasilja

RTS pre 3 minuta