(Foto) Skup podrške studenata i građana otpuštenoj sekretarki Medicinksog fakulteta u Beogradu

Studenti i profesori beogradskog Medicinskog fakulteta i građani okupili su se u znak podrške sekretaru tog fakulteta Mariji Radovanović, koja je, kako tvrde nezakonito dobila otkaz.

Studenti su poručili da traže njen povratak na radno mesto, uz tvrdnju da je Marija Radovanović otpuštena jer je stala uz studente. Učesnici skupa ispred Dekanata Medicinskog fakulteta išli su u protestnu šetnju do Palate pravde. Foto: FoNet/Aleksandar Mijailović Foto: FoNet/Aleksandar Mijailović Foto: FoNet/Aleksandar Mijailović Foto: FoNet/Aleksandar Mijailović Na čelu kolone nosili su transparent "Sistem nam se razboleo, poručuju vam vaši medicinari". Učesnici