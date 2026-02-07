Mesarović: Svi koji nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar

NIN pre 6 sati  |  Tanjug
Mesarović: Svi koji nisu imali struju duže od 24 sata biće oslobođeni plaćanja za januar
Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da će svi građani koji su u januaru u kontinuitetu više od 24 časa bez najave bili bez struje usled vremenskih neprilika, biti oslobođeni plaćanja računa za električnu energiju za ceo januar. "Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, Ministarstvo privrede i Vlada Srbije predložili su da se svi građani koji su nenajavljeno, a u kontinuitetu više od 24 časa bili bez urednog napajanja električnom energijom
Aleksandar VučićVlada SrbijestrujaMinistarstvo privrede

