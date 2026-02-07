Simić: Primena zakona o strancima ima za cilj etničko čišćenje Srba na Kosovu

NIN pre 20 minuta  |  Tanjug
Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić rekao je danas da zakon o stancima koji Priština planira da primenjuje od 15. marta predstavlja perfidan način Prištine kako da eliminiše Srbe sa prostora Kosova. "Ono što za 27 godina ekstremisti nisu uspeli da urade oružjem, da proteraju ove Srbe koji su ostali, (Aljbin) Kurti je odlučio da uradi primenom ovog zakona sve sa jasnim ciljem da protera Srbe. Ali istovremeno da parališe obrazovne i zdravstvene ustanove i
