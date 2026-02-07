Aksios: Delegacije SAD i Irana ipak se sastale tokom pregovora u Omanu

Razgovori su se fokusirali na smanjenje tenzija i pripremu terena za buduće diplomatske runde

Delegacije Sjedinjenih Američkih Država, koju čine specijalni predstavnik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, i Irana, predvođenom iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, ipak su se direktno sastale tokom pregovora u Omanu u petak, uprkos prvobitnim navodima o indirektnim pregovorima, piše portal Aksios pozivajući se na neimenovane izvore. Prema tim izvorima, Iran je tokom većine prethodnih rundi insistirao na