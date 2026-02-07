Aksios: Delegacije SAD i Irana ipak se sastale tokom pregovora u Omanu

Politika pre 2 sata
Aksios: Delegacije SAD i Irana ipak se sastale tokom pregovora u Omanu

Razgovori su se fokusirali na smanjenje tenzija i pripremu terena za buduće diplomatske runde

Delegacije Sjedinjenih Američkih Država, koju čine specijalni predstavnik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, i Irana, predvođenom iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, ipak su se direktno sastale tokom pregovora u Omanu u petak, uprkos prvobitnim navodima o indirektnim pregovorima, piše portal Aksios pozivajući se na neimenovane izvore. Prema tim izvorima, Iran je tokom većine prethodnih rundi insistirao na
UKRAJINSKA KRIZA Procena: Mirovni sporazum do marta na insistiranje SAD - malo verovatan

RTV pre 3 sata
Ništa od mirovnog sporazuma do marta?! Amerika vrši pritisak, ali Moskva ne popušta: Ovo pitanje sve koči

Blic pre 3 sata
Rojters: Mirovni sporazum Rusije i Ukrajine do marta na insistiranje SAD je malo verovatan

Politika pre 2 sata
IranDonald Tramp

Rešena misterija koja je zbunjivala naučnike vek i po: Kako je ova reka tekla uzbrdo?

Kurir pre 1 sat
Delegacija Izraela i Vens izviždani tokom ceremonije otvaranja ZOI u Milanu

Politika pre 1 sat
Drama: U ski-centru Zaustavilo se 20 gondola, 67 ljudi ostalo zarobljeno: Akcija spasavanja na 21 metar visine traja 5 sati!

Blic pre 2 sata
Politika pre 2 sata
Opstanak Starmera na vlasti pod znakom pitanja, policija pretresla objekte lorda Mendelsona

Beta pre 3 sata