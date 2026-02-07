​Nikola Jović bez poena u porazu Majamija u Bostonu

​Srpski košarkaš Nikola Jović nije uspeo da se upiše u strelce u porazu Majamija na gostovanju Bostonu

Srpski košarkaš Nikola Jović nije uspeo da se upiše u strelce u porazu Majamija na gostovanju Bostonu rezultatom 98:96 u noćas odigranom meču NBA lige. Za šest minuta u igri Jović je promašio svih pet šuteva, od kojih su četiri bila za tri poena. U Majamiju su najbolji bili su Endrju Vigins sa 26 poena i Norman Pauel sa 24. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejlen Braun sa 29 poena, Pejton Pričard je ubacio 24, Derik Vajt 21, a debitant Nikola Vučević 11 uz
