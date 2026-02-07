​Nikola Jović bez poena u porazu Majamija u Bostonu

Politika pre 15 minuta
​Nikola Jović bez poena u porazu Majamija u Bostonu

​Srpski košarkaš Nikola Jović nije uspeo da se upiše u strelce u porazu Majamija na gostovanju Bostonu

Srpski košarkaš Nikola Jović nije uspeo da se upiše u strelce u porazu Majamija na gostovanju Bostonu rezultatom 98:96 u noćas odigranom meču NBA lige. Za šest minuta u igri Jović je promašio svih pet šuteva, od kojih su četiri bila za tri poena. U Majamiju su najbolji bili su Endrju Vigins sa 26 poena i Norman Pauel sa 24. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejlen Braun sa 29 poena, Pejton Pričard je ubacio 24, Derik Vajt 21, a debitant Nikola Vučević 11 uz
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Pometnja u Klipersima: Bogdan ponovo „otpisan“

Pometnja u Klipersima: Bogdan ponovo „otpisan“

Vesti online pre 1 sat
Jović u velikom padu – Vučević debitovao dabl-dablom

Jović u velikom padu – Vučević debitovao dabl-dablom

Vesti online pre 4 sati
Želje se ostvaruju: Zagonetna poruka Nikole Vučevića!

Želje se ostvaruju: Zagonetna poruka Nikole Vučevića!

Hot sport pre 3 sata
Vučevićev put u Boston: U dva ujutru me je zvao predsednik…

Vučevićev put u Boston: U dva ujutru me je zvao predsednik…

Sport klub pre 4 sati
Pometnja u Klipersima: Bogdan ponovo „otpisan“

Pometnja u Klipersima: Bogdan ponovo „otpisan“

Sputnik pre 4 sati
Jović u velikom padu – Vučević debitovao dabl-dablom

Jović u velikom padu – Vučević debitovao dabl-dablom

Sputnik pre 5 sati
Vučeviću debitantski dabl-dabl i ovacije, Jović 0/5

Vučeviću debitantski dabl-dabl i ovacije, Jović 0/5

Sport klub pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBABoston

Sport, najnovije vesti »

Fudbalski kub Barselona se zvanično povukao iz projekta Superliga Evrope

Fudbalski kub Barselona se zvanično povukao iz projekta Superliga Evrope

Danas pre 4 minuta
Fon Almen osvajač prve medalje na OZI 2026, Karlson najbrža u skijatlonu

Fon Almen osvajač prve medalje na OZI 2026, Karlson najbrža u skijatlonu

RTS pre 19 minuta
FNC 27 UŽIVO: Čekaju se Stošić, Ilić i Fabijan, Vitasović i Hatef

FNC 27 UŽIVO: Čekaju se Stošić, Ilić i Fabijan, Vitasović i Hatef

Sport klub pre 19 minuta
Crvena zvezda - Novi Pazar: Prvenac Ovusua u dresu Zvezde, aktuelni srpski šampion drži sve u svojim rukama!

Crvena zvezda - Novi Pazar: Prvenac Ovusua u dresu Zvezde, aktuelni srpski šampion drži sve u svojim rukama!

Kurir pre 19 minuta
UŽIVO: Ovusu smirio hrabre Pazarce, Zvezda ima prednost

UŽIVO: Ovusu smirio hrabre Pazarce, Zvezda ima prednost

Sport klub pre 20 minuta