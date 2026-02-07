Obradović: Nije lako nositi breme favorita, Makabi je igrao rasterećeno

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u Beogradu od Makabija rezultatom 83:82 u meču 27. kola Evrolige

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je večeras posle posle poraza od Makabija da nije lako nositi breme favorita i dodao da je izraelska ekipa igrala rastrećeno. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u Beogradu od Makabija rezultatom 83:82 u meču 27. kola Evrolige. "Čestitam Makabiju, zaslužili su da pobede, imali smo probleme sa promenom odbrane. Na kraju, ništa tragično, znamo da imamo još mnogo mečeva da igramo, to je to. Mnogo smo